"Бронзовая" победа Нигерии в видеообзоре матча за 3-е место на КАН

Сборная Нигерии минимально одолела национальную команду Туниса в рамках утешительного финала Кубка африканских наций. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших мгновений поединка.

"Суперорлам" удалось открыть счет уже в дебюте встречи. Коллинс набрал крейсерскую скорость на левом фланге, прорвался в штрафную и прострелил на линию вратарской. А там голкипер неудачно сыграл на выходе, не нашел с защитником и подарил мяч Игало – Одион таких моментов обычно не теряет и уверенно отправил мяч в сетку.

Нигерия одержала минимальную победу над Тунисом, став бронзовым призером КАН-2019

Этот гол оказался единственным в поединке. Минимальная победа позволила нигерийцам завоевать бронзовые награды КАН-2019 и немного сгладить впечатление от неудачи в 1/2 финала турнира.