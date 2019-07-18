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"Бронзовая" победа Нигерии в видеообзоре матча за 3-е место на КАН

00:50 14 Читати українською
"Бронзовая" победа Нигерии в видеообзоре матча за 3-е место на КАН
Тунис – Нигерия – 0:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Нигерии минимально одолела национальную команду Туниса в рамках утешительного финала Кубка африканских наций. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших мгновений поединка.

 
Одион Игало 3’
3’ Одион Игало

"Суперорлам" удалось открыть счет уже в дебюте встречи. Коллинс набрал крейсерскую скорость на левом фланге, прорвался в штрафную и прострелил на линию вратарской. А там голкипер неудачно сыграл на выходе, не нашел с защитником и подарил мяч Игало – Одион таких моментов обычно не теряет и уверенно отправил мяч в сетку.

Нигерия одержала минимальную победу над Тунисом, став бронзовым призером КАН-2019

Этот гол оказался единственным в поединке. Минимальная победа позволила нигерийцам завоевать бронзовые награды КАН-2019 и немного сгладить впечатление от неудачи в 1/2 финала турнира.

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Теги
Мир Видеоновости Тунис Тунис Кубок африканских наций КАН-2019 Тунис - Нигерия Нигерия Нигерия
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