"Бронзова" перемога Нігерії у відеоогляді матчу за 3-тє місце на КАН

Збірна Нігерії мінімально здолала національну команду Тунісу в рамках втішного фіналу Кубка африканських націй. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.

"Суперорлам" вдалося відкрити рахунок уже в дебюті зустрічі. Коллінс набрав крейсерську швидкість на лівому фланзі, прорвався до штрафного майданчика та прострілив на лінію воротарського майданчика. А там голкіпер невдало зіграв на виході, не порозумівся із оборонцем і подарував м'яч Ігало – Одіон таких моментів зазвичай не марнує і впевнено відправив м'яч у сітку.

Нігерія здобула мінімальну перемогу над Тунісом, ставши бронзовим призером КАН-2019

Цей гол виявився єдиним у поєдинку. Мінімальна перемога дозволила нігерійцям здобути бронзові нагороди КАН-2019 та трохи згладити враження від невдачі в 1/2 фіналу турніру.