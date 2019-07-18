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"Бронзова" перемога Нігерії у відеоогляді матчу за 3-тє місце на КАН

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"Бронзова" перемога Нігерії у відеоогляді матчу за 3-тє місце на КАН
Туніс – Нігерія – 0:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Нігерії мінімально здолала національну команду Тунісу в рамках втішного фіналу Кубка африканських націй. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.

 
Одіон Ігало 3’
3’ Одіон Ігало

"Суперорлам" вдалося відкрити рахунок уже в дебюті зустрічі. Коллінс набрав крейсерську швидкість на лівому фланзі, прорвався до штрафного майданчика та прострілив на лінію воротарського майданчика. А там голкіпер невдало зіграв на виході, не порозумівся із оборонцем і подарував м'яч Ігало – Одіон таких моментів зазвичай не марнує і впевнено відправив м'яч у сітку.

Нігерія здобула мінімальну перемогу над Тунісом, ставши бронзовим призером КАН-2019

Цей гол виявився єдиним у поєдинку. Мінімальна перемога дозволила нігерійцям здобути бронзові нагороди КАН-2019 та трохи згладити враження від невдачі в 1/2 фіналу турніру.

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Теги
Світ Відеоновини Туніс Туніс Кубок африканських націй КАН-2019 Туніс - Нігерія Нігерія Нігерія
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