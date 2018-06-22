Тунис – Англия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Тунис и Англия встретятся 18 июня в Волгограде на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Тунис – Англия состоится на Волгоград Арене 18 июня в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Тунис – Англия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Британская контора William Hill отдает предпочтение сборной Англии в противостоянии с тунисцами. Ставки на победу "Трех львов" принимают с коэффициентом 1,44. Возможная победа Туниса оценивается баллом 9,50, а ничья – 3,90.

Похожие коэффициенты предлагают и специалисты австрийской Bwin. На победу сборной Англии в стартовом матче ЧМ-2018 коэффициент составляет 1,42. Потенциальный успех тунисской национальной команды оценивается баллом 8,50, а коэффициент на ничью – 4,40.

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Англичане уже играли против Туниса на чемпионатах мира. Подопечные Гарета Саутгейта явно не прочь повторить успех своих коллег на ЧМ-1998, которые одолели африканцев усилиями Ширера и Скоулза.