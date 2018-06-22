Туніс – Англія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Туніс та Англія зустрінуться 18 червня у Волгограді на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Туніс – Англія відбудеться на Волгоград Арені 18 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Туніс – Англія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Британська контора William Hill віддає перевагу збірній Англії у протистоянні з тунісцями. Ставки на перемогу "Трьох левів" приймають із коефіцієнтом 1,44. Імовірна перемога Тунісу оцінюється балом 9,50, а нічия – 3,90.

Схожі коефіцієнти пропонують і фахівці австрійської Bwin. На перемогу збірної Англії у стартовому матчі ЧС-2018 коефіцієнт становить 1,42. Потенційний успіх туніської національної команди оцінюється балом 8,50, а коефіцієнт на нічию – 4,40.

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Англійці вже грали проти Тунісу на чемпіонатах світу. Підопічні Гарета Саутгейта явно не проти повторити успіх своїх колег на ЧС-1998, які здолали африканців зусиллями Ширера та Скоулза.