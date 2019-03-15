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Тухель получит новый контракт от ПСЖ

12:10 43 Читати українською
Тухель получит новый контракт от ПСЖ
Томас Тухель / AFP

Руководство французского Пари Сен-Жермен хочет оставить Томаса Тухеля у руля клуба, несмотря на ранний вылет из Лиги чемпионов.

Боссы парижан предложат немецкому специалисту продлить контракт, утверждает L'Equipe.

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По информации издания, в ПСЖ готовят предложение Тухелю продлить действующий контракт на год, до лета 2021 года. Несмотря на неожиданный вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от английского Манчестер Юнайтед, в целом на Парк де Пренс довольны работой 45-летнего тренера. "Красно-синие" лидируют в Лиге 1, а также вышли в полуфинал Кубка Франции, где сыграют с Нантом.

Томас Тухель работает с Пари Сен-Жермен с лета прошлого года. Ранее он возглавлял Аугсбург, Майнц и дортмундскую Боруссию.

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ПСЖ ПСЖ Франция Томас Тухель Томас Тухель
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