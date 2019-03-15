Тухель отримає новий контракт від ПСЖ

Керівництво французького Парі Сен-Жермен прагне залишити Томаса Тухеля біля керма клубу, попри ранній виліт із Ліги чемпіонів.

Боси парижан запропонують німецькому фахівцю продовжити контракт, стверджує L'Equipe.

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За інформацією видання, у ПСЖ готують пропозицію Тухелю продовжити чинний контракт на рік, до літа 2021 року. Незважаючи на несподіваний виліт в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від англійського Манчестер Юнайтед, загалом на Парк де Пренс задоволені роботою 45-річного тренера. "Червоно-сині" лідирують у Лізі 1, а також вийшли до півфіналу Кубка Франції, де зіграють із Нантом.

Томас Тухель працює із Парі Сен-Жермен з літа минулого року. Раніше він очолював Аугсбург, Майнц і дортмундську Борусію.

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