Лига 1: ПСЖ разгромил Дижон на выезде и увеличил отрыв от Лилля

В перенесенном матче 18-го тура французской Лиги 1 столичный Пари Сен-Жермен разгромил Дижон на его поле со счетом 4:0.

Парижане открыли счет уже в дебюте встречи. На 7-й минуте Анхель Ди Мария классно подал угловой, а Маркиньос прекрасно сыграл на опережение и забил головой в ближний угол.

Лига 1: Сент-Этьен вдевятером уступил Лиллю, Марсель минимально переиграл Ниццу и другие матчи воскресенья

Второе взятие ворот случилось перед перерывом. Лайвен Курзава прострелил вдоль ворот с левого фланга, а Килиан Мбаппе банально подставил ногу и переиграл Рунарссона. Все же вопросы о победителе дуэли ПСЖ снял на старте второй половины игры. Подопечные Томаса Тухеля получили право на штрафной удар, а Ди Мария в очередной раз доказал, что имеет волшебную левую – 0:3. Завершил избиение хозяев Чупо-Мотинг, который замкнул передачу Менье на 90+2-й минуте.

После этой победы ПСЖ еще больше закрепил свое лидерство в турнирной таблице. У парижан 74 очка против 57-ми у Лилля, а также у них еще есть матч в запасе. В то же время Дижон идет в зоне вылета (21 пункт) и отстает от спасительной позиции на 6 баллов.

Перша поразка Сульшера з МЮ в АПЛ, зміна лідера Бундесліги, Лунін майже зупинив Атлетіко – підсумки євровікенду