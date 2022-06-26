Долгое время Тухель стремился подписать защитника Севильи Жюля Кунде, пресса даже сообщала о согласовании 5-летнего контракта с игроком. Но сейчас ситуация изменилась, поэтому француз в режиме ожидания, сообщает Marca .

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В Италии заговорили о желании Маттейса Де Лигта уйти из Ювентуса. На защитника есть немало претендентов, среди которых Челси. Коуч лондонцев предпочел бы видеть 22-летнего нидерландца в своей обороне. "Синие" готовы предложить итальянцам 30 миллионов евро и Тимо Вернера в придачу. Подписание Кунде, к слову, обойдется минимум в 65 миллионов.

И Жюль, и Маттейс являются лидерами обороны своих коллективов. Оба наиграли более 40 матчей за прошлый сезон, забив по три гола и отдав по одной результативной передаче.

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