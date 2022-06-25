Роналду заинтересовал Челси – новый владелец уже разговаривал с агентом
Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает интересовать ряд топ-клубов Европы, среди которых лондонцы.
На прошлой неделе известный агент Жорже Мендеш встретился с новым владельцем Челси Тоддом Бёли, утверждает The Athletic.
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Функционер и менеджер обсуждали немало вопросов, но среди них поднималась тема будущего Роналду и его возможный переезд из Манчестера в столицу Великобритании. Результаты разговора пока неизвестны.
Ранее Криштиану сватали в Баварию, но мюнхенцы открестились от слухов о возможном трансфере. В общей сложности 37-летний португалец не планирует покидать МЮ и хочет доработать свой контракт до конца.
В прошлом сезоне звездный нападающий отыграл 39 поединков в футболке "красных дьяволов", забив 24 мяча и отдав лишь три результативных передачи.
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