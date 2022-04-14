"Эмоции совсем другие, чем в официальных матчах, ведь понимаешь, что происходит в нашей стране. Каждый день читаешь и видишь, как убивают наших мирных людей, детей. Трудно играть в футбол, но это наша миссия, мы приехали сюда, чтобы собрать средства для страны, для ВСУ, для тех детей, которые остались без жилья. Эмоционально очень трудно даже если ты можешь играть в свою любимую игру. Впрочем, мы понимаем, для чего это все.

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Эмоции, когда весь стадион скандирует "Украина"? Стараешься сдержать слезы, но, конечно, тяжело. Спасибо Польше, Варшаве. У меня очень хорошие воспоминания об этом городе, когда я приезжал к друзьям. Сейчас немного другое время, но все равно спасибо за такой прием.

Что я могу передать нашим защитникам? Каждый должен делать все для помощи своей стране в эту трудную минуту. Кто умеет воевать – воюет, а кто может что-нибудь другое, собирает средства, как мы например. Если кто-то может чем-то помочь, то это надо делать ради Украины, украинцев и нашей свободы. Слава Украине", – сказал Цыганков в комментарии пресс-службе Динамо.

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