"Емоції зовсім інші, ніж у офіційних матчах, адже розумієш, що коїться у нашій країні. Щодня читаєш і бачиш, як вбивають наших мирних людей, дітей. Важко грати у футбол, але це наша місія, ми приїхали сюди, щоб зібрати кошти для країни, для ЗСУ, для тих дітей, які залишилися без домівок. Емоційно дуже важко навіть якщо ти можеш грати у свою улюблену гру. Втім, ми розуміємо, для чого це все.

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Емоції, коли весь стадіон скандує "Україна"? Намагаєшся стримати сльози, але, звичайно, важко. Дякуємо Польщі, Варшаві. У мене дуже гарні спогади про це місто, коли я приїздив до друзів. Зараз трохи інший час, але однаково дякую за такий прийом.

Що можу передати нашим захисникам? Кожен має робити все для допомоги своїй країні у цю важку хвилину. Хто вміє воювати – воює, а хто може щось інше, збирає кошти, як ми наприклад. Якщо хтось може чимось допомогти, то має це робити заради України, українців та нашої свободи. Слава Україні", – сказав Циганков у коментарі прес-службі Динамо.

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