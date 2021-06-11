Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о подготовке команды к первому матчу на континентальном первенстве против Нидерландов.

"Хорошее настроение у всей команды. Понимаем, против какого соперника надо будет сыграть в первом матче. Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся.

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Я с нетерпением ждал старт чемпионата Европы. Если бы он состоялся на год раньше, то я бы как болельщик следил за ним. Вдвойне приятно, что тоже сыграю на таком турнире.

Особых трудностей в тренировке под дождем нет. Скользкий мяч – мелочи, мы к этому привыкли", – сказал Трубин в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, уже сегодня, 11 июня, в 16:00 национальная команда возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграет свой первый групповой матч против Нидерландов. До вылета "сине-желтые" планируют провести еще одну полноценную тренировку.

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