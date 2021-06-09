Голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, куда потратил свои первые заработанные деньги.

"За первую свою зарплату я приобрел маме квартиру.

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Но это уже в профессиональном футболе. В академии клуба получал только стипендии", – цитирует Трубина официальный сайт УАФ.

Напомним, Трубин – воспитанник Шахтера. За главную команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче против Мариуполя. В прошлом сезоне вытеснил из основы Андрея Пятова и стал основным кипером "оранжево-черных". За сборную Украины провел два поединка и включен в заявку "сине-желтых" на Евро-2020.

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