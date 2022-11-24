"Канада заслуженно выглядела лучше нас на поле. Я думаю, что результат отражает вещи, которые мы должны были сделать и то, как мы помогали друг другу и использовали свой шанс. Это победа, и нам нужно играть лучше и развиваться. Мы здесь пять дней должны прогрессировать вместе с этими играми. Многие топ-команды проигрывают матчи.

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Этот турнир вынуждает развиваться и расти в ходе турнира. Если вы делаете это, выигрывая игры, это невероятное преимущество. Сегодня мы выиграли не благодаря нашему таланту и качеству игры с мячом, но ты не выиграешь на чемпионате мира, если не занимаешься другой стороной игры.

Нам нужно быть реалистами. Конечно, нужно играть хорошо, но когда команда может выиграть, не играя хорошо, это многое дает для дальнейших результатов", – приводит слова Мартинеса BBC.

Отметим, что Бельгия минимально обыграла Канаду (1:0). Североамериканцы еще в первом тайме не реализовали пенальти и имели большое количество шансов пробить Куртуа.

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