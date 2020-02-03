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Три игрока сборной Нидерландов получили травмы в матче Аякс – ПСВ

13:16 76 Читати українською
Три игрока сборной Нидерландов получили травмы в матче Аякс – ПСВ
Квинси Промес получил травму / Ad

Три игрока амстердамского Аякса были вынуждены преждевременно покинуть поле в матче 21 тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

Первым поле покинул защитник Джоэл Велтман, который на 31 минуте почувствовал дискомфорт в колене. В 2018 году защитник порвал крестообразные связки и пропустил 6 месяцев, после чего регулярно возвращается в лазарет. В отборе к Евро-2020 Велтман сыграл 3 матча.

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В конце первого тайма Квинси Промес растянул подколенное сухожилие. Хавбек только недавно вернулся к тренировкам после месяца восстановления. За сборную Нидерландов в отборе к чемпионату Европы Промес сыграл 6 матчей.

Также не доиграл поединок против ПСВ Райан Бабель. Опытный форвард покинул поле на 64 минуте после жесткого столкновения с голкипером гостей Ларсом Уннершталлем. В отборе к Евро-2020 Бабель сыграл 7 матчей и забил 2 гола.

Пока неизвестно, насколько серьезны повреждения игроков. Сегодня футболисты пройдут обследование, после чего станут известны ориентировочные сроки восстановления.

Напомним, что в конце 2019 лидер сборной Нидерландов Мемфис Депай получил разрыв крестообразных связок колена и теперь рискует пропустить Евро-2020.

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Нидерланды Квинси Промес Квинси Промес Райан Бабел Райан Бабел Джоэл Велтман Джоэл Велтман Аякс Аякс Нидерланды Нидерланды
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