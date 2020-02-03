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Три гравці збірної Нідерландів отримали травми у матчі Аякс – ПСВ

13:04 437 Читать на русском
Три гравці збірної Нідерландів отримали травми у матчі Аякс – ПСВ
Квінсі Промес отримав травму / Ad

Три гравці амстердамського Аякса були змушені передчасно покинути поле у матчі 21 туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.

Першим поле покинув захисник Джоел Велтман, який на 31 хвилині відчув дискомфорт в коліні. У 2018 році оборонець порвав хрестоподібні зв'язки і пропустив 6 місяців, після чого регулярно повертається до лазарету. У відборі до Євро-2020 Велтман зіграв 3 матчі.

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Наприкінці першого тайму Квінсі Промес розтягнув підколінне сухожилля. Хавбек тільки нещодавно повернувся до тренувань після місяця відновлення. За збірну Нідерландів у відборі до чемпіонату Європи Промес зіграв 6 матчів.

Також не дограв поєдинок проти ПСВ Раян Бабель. Досвідчений форвард покинув поле на 64 хвилині після жорсткого зіткнення з голкіпером гостей Ларсом Уннершталем. У відборі до Євро-2020 Бабель зіграв 7 матчів і забив 2 голи.

Поки що невідомо, наскільки серйозними є пошкодження гравців. Сьогодні футболісти пройдуть обстеження, після чого стануть відомі орієнтовні терміни відновлення.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року лідер збірної Нідерландів Мемфіс Депай отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна і тепер ризикує пропустити Євро-2020.

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