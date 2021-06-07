Три игрока покинули расположение сборной Украины – еще двух Шевченко отпустит позже
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко ожидаемо потерял нескольких исполнителей.
Защитник Александр Сирота, а также хавбеки Богдан Леднев и Артем Бондаренко покинули расположение сборной, сообщил пресс-атташе "сине-желтых" Александр Глывинский в эфире Youtube-каналу УАФ.
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Интересно, что голкипер Андрей Лунин и защитник Богдан Михайличенко покинут главную команду страны уже завтра, 8 июня. Все упомянутые игроки не попали в финальную заявку сборной на нынешний чемпионат Европы.
Заметим, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C "сине-желтые" сыграют с Австрией и Северной Македонией.
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