Евро-2020: легендарная песня Ивасюка будет сопровождать сборную Украины на турнире
Главная команда страны выбрала хит, который будет вдохновлять ее на свершения во время чемпионата Европы.
"Червона рута" будет сопровождать сборную Украины на Евро-2020, информирует Футбол 1.
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УЕФА уже утвердил эту песню за нашей командой. Легендарный хит, к слову, написал и впервые исполнил Владимир Ивасюк в 1970 году, а спустя немного времени ее перепела София Ротару.
Уже завтра сборная Украины отправляется в Бухарест. Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C "сине-желтые" сыграют с Австрией и Северной Македонией.
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