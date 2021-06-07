Главная команда страны выбрала хит, который будет вдохновлять ее на свершения во время чемпионата Европы.

"Червона рута" будет сопровождать сборную Украины на Евро-2020, информирует Футбол 1.

Евро-2020: форвард сборной Украины испытывает дискомфорт перед стартом соревнований

УЕФА уже утвердил эту песню за нашей командой. Легендарный хит, к слову, написал и впервые исполнил Владимир Ивасюк в 1970 году, а спустя немного времени ее перепела София Ротару.

Уже завтра сборная Украины отправляется в Бухарест. Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C "сине-желтые" сыграют с Австрией и Северной Македонией.

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