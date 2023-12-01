"Счет по игре. Команда соперника очень хорошая. Класс игроков Гента на сегодня выше, чем футболистов Зари. Мы, к сожалению, уже давно не имеем домашнего стадиона. В Луганске даже на игры Первой лиги собирались по 20 тысяч болельщиков. Когда мы приехали в Гент и посмотрели стадион, у меня была ностальгия по Луганску, болельщикам, стадиону. Играть с болельщиками – это совсем другое.

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К сожалению, практически все ребята в команде не были в Луганске. Война заставила нас покинуть дом. Были в Запорожье. Тоже пришлось уехать. Сейчас мы в Киеве. Есть сложности. Но команда живет благодаря президенту, благодаря поддержке болельщиков.

В этом году мы неудачно начали, но уверен, что Заря займет свое достойное место. Для зрителей игра интересная, много моментов. Для тренера она инфарктная", – приводит слова Коваля официальный сайт Зари.

Напомним, что Заря разгромно проиграла Генту (1:4) и осталась без шансов на продолжение борьбы в текущем сезоне еврокубков.

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