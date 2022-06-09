Тренер соперника сборной Украины убежден, что не заслуживал поражения
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился мнениями по поводу поединка против Украины в рамках Лиги наций.
"Я говорил после матча с Арменией, что моя команда не заслуживала поражения. То же самое я готов сказать и сейчас. Мы неплохо начали и прижали соперника в первые 20 минуты встречи. Но потом игра выровнялась. У нас были возможности, чтобы забить, но не использовали их. А соперник, наоборот, очень хорошо воспользовался своим шансом.
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Украина имеет отличную команду, а ее молодые футболисты сегодня продемонстрировали класс и жажду борьбы, которые ничем не отличались от тех, что показали более опытные игроки во встрече с Шотландией. Но повторюсь – по моему мнению, сегодняшняя игра была равной", – приводит слова Кенни официальный сайт УАФ.
Напомним, сборная Украины минимально обыграла Ирландию в поединке Лиги наций, единственный гол забил Виктор Цыганков.
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