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Тренер сборной Украины Педро Харо: Реал не будет ждать от Лунина результата очень долго

16:02 68 Читати українською
Тренер сборной Украины Педро Харо: Реал не будет ждать от Лунина результата очень долго
Андрей Лунин и Педро Харо / фото из соцсетей

Тренер сборной Украины и экс-игрок Реала Педро Харо рассказал о перспективах украинского голкипера в Мадриде.

"На последней стадии переговоров меня попросили высказать мнение о Лунине, чтобы Реал мог сопоставить полученные данные с различных источников. А так мадридский клуб самостоятельно следил за игроком, собирал информацию и принимал решение о целесообразности приобретения. В то же время, должен сказать, что ко мне обращались и другие команды, интересовались кандидатурой Лунина.

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Пример Андрея показывает, что украинский футбол имеет потенциал. Молодые талантливые игроки могут видеть, что даже в таком раннем возрасте возможен столь качественный скачок вперед. Главное – правильно относиться к делу.

Скоро мы все узнаем, что ждет Лунина в Мадриде. Начнется предсезонная работа и по ее итогам станет ясно, какое место в клубе займет Андрей. После знакомства с игроками, тренерским штабом Реал и сам Лунин поймут, что делать дальше и что будет выгоднее для двух сторон.

Многое, если не все, будет зависеть от самого Лунина. Но, зная его, беседуя с ним, когда он приезжает в сборную, могу сказать, что Андрей хочет быть героем и приложит максимум усилий для достижения желаемого. С другой стороны, в Реале все происходит очень быстро, никто не будет ждать от него результата очень долго", – цитирует Педро Харо segodnya.ua.

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