Тренер збірної України Педро Харо: Реал не буде чекати від Луніна результату дуже довго

Тренер збірної України та екс-гравець Реала Педро Харо розповів про перспективи українського голкіпера в Мадриді.

"На останній стадії переговорів мене попросили висловити думку про Луніна, щоб Реал міг зіставити отримані дані з різних джерел. А так мадридський клуб самостійно стежив за гравцем, збирав інформацію і приймав рішення про доцільність придбання. У той же час, повинен сказати, що до мене зверталися і інші команди, цікавилися кандидатурою Луніна.

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Приклад Андрія показує, що український футбол має потенціал. Молоді талановиті гравці можуть бачити, що навіть в такому ранньому віці можливий настільки якісний стрибок вперед. Головне – правильно ставитися до справи.

Скоро ми всі дізнаємося, що чекає на Луніна в Мадриді. Розпочнеться передсезонна робота і за її підсумками стане зрозуміло, яке місце в клубі займе Андрій. Після знайомства з гравцями, тренерським штабом Реал і сам Лунін зрозуміють, що робити далі і що буде вигідніше для двох сторін.

Багато чого, якщо не все, буде залежати від самого Луніна. Але, знаючи його, розмовляючи з ним, коли він приїжджає в збірну, можу сказати, що Андрій хоче бути героєм і докладе максимум зусиль для досягнення бажаного. З іншого боку, в Реалі все відбувається дуже швидко, ніхто не буде чекати від нього результату дуже довго", – цитує Педро Харо segodnya.ua.