Наставник ковалевцев Ярослав Вишняк высказался по поводу информации о том, что лидер команды Виталий Гавриш повесил бутсы на гвоздь в 35 лет.

"Могу сказать, что он завершил свою карьеру. Он будет полноценным помощником. Будет смотреть потенциальных соперников, просматривать наши игры.

Он уже занимается стандартными положениями. У нас будет много индивидуальной работы. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам", – сказал Вишняк в эфире Футбол News .

К слову, Виталий Гавриш выступал за Колос с 2016 года (131 матч). Также в своей карьере защитник успел поиграть за Десну, Сталь, донецкий и запорожский Металлурги, Александрию, Говерлу и Зирку.

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