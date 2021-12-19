Наставник ковалівців Ярослав Вишняк висловився щодо інформації про те, що лідер команди Віталій Гавриш повісив бутси на цвях у 35 років.

"Можу сказати, що він завершив свою кар'єру. Він буде повноцінним помічником. Дивитиметься потенційних суперників, переглядатиме наші ігри.

Він уже займається стандартними положеннями. Ми матимемо багато індивідуальної роботи. Він передаватиме свій досвід молодим гравцям", – сказав Вишняк в ефірі Футбол News.

До слова, Віталій Гавриш виступав за Колос з 2016 року (131 матч). Також у своїй кар'єрі оборонець встиг пограти за Десну, Сталь, донецький та запорізький Металурги, Олександрію, Говерлу та Зірку.

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