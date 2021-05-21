Известный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента Яя Туре, который сейчас работает ассистентом главного тренера донецкого Олимпика.

"Сейчас Яя параллельно учится на получение лицензии Pro. Посмотрим на новый сезон. Ему удобно находиться в Олимпике, жить в Киеве и там учиться.

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Но на курсы и экзамены можно приезжать из других стран и городов. Плюс понятно, что его присутствие – это хорошо для Олимпика. Его уважают все футболисты, это очень серьезная фигура. Он столько лет работал в Барселоне, Манчестер Сити, с Гвардиолой, с Манчини, с Пеллегрини, что может поделиться огромным опытом. Этим он и хочет заниматься.

Летом он может перейти в Россию. Если сложится, дай бог, перейдет в РПЛ. Уровень чемпионата в России выше. Хотя сборная Украины по рангу играет лучше, она сильная, много футболистов едут в Европу", – сказал Селюк в комментарии РБ Спорт.

Напомним, донецкий клуб трудоустроил 37-летнего ивуарийца в тренерский штаб, Туре выполняет функции помощника главного тренера. Контракт о сотрудничестве между сторонами рассчитан до лета 2021-го.

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