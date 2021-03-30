"Если честно, да – я не получаю зарплату. Это больше волонтерская работа. Сейчас во всем мире ситуация с ковидом, поэтому довольно трудно. Когда я был в Англии, получал такой же вопрос. Но ситуация не о деньгах. Хочу поделиться своим опытом и умениями с игроками, тренерами, командой.

Игрок Олимпика может перебраться в Италию

Когда мне сказали, что Олимпику нужна моя поддержка, и это будет больше бесплатная помощь, я сказал: "Конечно". Когда приехал и увидел старых друзей, был очень рад", – сказал Туре в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, донецкий клуб трудоустроил 37-летнего ивуарийца в тренерский штаб, Туре выполняет функции помощника наставника Олимпика Юрия Калитвинцева, контракт о сотрудничестве между сторонами рассчитан до лета 2021-го.

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