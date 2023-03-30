Арнар Видарссон уволен с поста главного тренера Исландии после победы своей команды над Лихтенштейном со счётом 7:0.

Правление Футбольной ассоциации Исландии (KSÍ) приняло решение об увольнении с поста главного тренера национальной команды Арнара Видарссона. Об этом информирует официальный сайт организации.

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Сообщается, что KSÍ приступила к немедленному поиску преемника. В заявлении говорится, что правление считает это решение необходимым и утверждает, что оно было принято в интересах команды.

Тренерское увольнение случилось после того, как сборная Исландии добыла свою самую крупную победу в истории. Команда Арнара Видарссона разбила на выезде Лихтенштейн со счётом 7:0 во втором туре квалификации к Евро-2024.

Перед этим исландцы уступили сборной Боснии и Герцеговины со счётом 0:3.

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