Арнар Відарссон звільнений з посади головного тренера Ісландії після перемоги своєї команди над Ліхтенштейном з рахунком 7:0.

Правління Футбольної асоціації Ісландії (KSÍ) ухвалило рішення про звільнення з посади головного тренера національної команди Арнара Відарссона. Про це інформує офіційний сайт організації.

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Повідомляється, що KSÍ приступила до негайного пошуку наступника. У заяві йдеться про те, що правління вважає це рішення необхідним і стверджує, що воно було ухвалене в інтересах команди.

Тренерське звільнення сталося після того, як збірна Ісландії здобула свою найбільшу перемогу в історії. Команда Арнара Відарссона розбила на виїзді Ліхтенштейн із рахунком 7:0 у другому турі кваліфікації до Євро-2024.

Перед цим ісландці поступилися збірній Боснії і Герцеговини з рахунком 0:3.

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