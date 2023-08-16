Ранее появилась информация, что Костюк оказался в сфере интересов СК Днепр-1, который уже ищет возможную замену Александру Кучеру.

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Как стало известно "Футбол 24", тренера Динамо U-19 не будет во главе днепровского клуба. Одним из вариантов замены Кучера в Днепре-1 рассматривают Руслана Ротаня.

К слову, Игорь Костюк работает в системе Динамо с сезона 2015/16, а с 2018-го работает во главе Динамо U-19. Интересно, что специалист еще не работал на взрослом уровне.

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