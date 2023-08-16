Тренер Динамо не замінить Кучера в Дніпрі-1 – туди сватали Ротаня
19:48 - Читать на русском
Керівництво СК Дніпро-1 продовжує шукати можливу заміну Олександру Кучеру.
Раніше з'явилась інформація, що Костюк опинився у сфері інтересів СК Дніпро-1, який вже шукає можливу заміну Олександру Кучеру.
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Як стало відомо "Футбол 24", тренера Динамо U-19 не буде на чолі дніпровського клубу. Одним з варіантів заміни Кучера в Дніпрі-1 розглядають Руслана Ротаня.
До слова, Ігор Костюк працює в системі Динамо з сезону 2015/16, а з 2018-го працює на чолі Динамо U-19. Цікаво, що фахівець ще не працював на дорослому рівні.
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