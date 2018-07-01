Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Хорватия и Дания встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Хорватия – Дания

1 июля, 21:00. Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

1/8 финала ЧМ-2018 после бодрого старта с вылетом вице-чемпиона мира и чемпиона Европы принялась ковать победителей в менее статусной ветке плей-офф. Матч Дания – Хорватия является одним из самых интересных в ней: пользуясь боксерской терминологией, его можно назвать битвой в крузервейте (первом тяжелом весе), хотя уровень футбола Дании на нынешнем мундиале вполне позволяет отнести её к полутяжелой категории. Если же говорить по-футбольному, то противостояние Дании и Хорватии является битвой двух очень амбициозных сборных, которые однозначно ставят перед собой максимальные задачи. С такой турнирной сеткой иных быть не может.

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Сетка плей-офф чемпионата мира-2018

Хорватские болельщики от своей сборной давно уже требуют значительных свершений типа бронзы ЧМ-1998, однако тяжелый отбор к нынешнему Мундиалю немного охладил пыл фанатов. От подопечных Златко Далича ждали простого достойного выступления, но после группового этапа на загребских улицах не мечтают о чём-то меньше, чем о финале. Хорватия выглядит не просто сильно, а грозно, перемалывая мощные команды по типу Исландии даже полурезервным составом. Окончательно же в фавориты "клетчатые" записались после разгрома Аргентины во втором туре ЧМ-2018, но об этом сейчас стоит позабыть. Дания – более мощная и организованная, нежели те коллективы, с которыми хорваты встречались в группе; к фокусам в стиле Вилли Кабальеро они точно не склонны.

Дания привезла на ЧМ-2018 крайне мощную и сыгранную команду, однако групповой этап "викингов" откровенно разочаровал. Подопечные Аге Харейде "отскочили" в игре против Перу, сыграли вничью против Австралии и раскатали самый позорный матч чемпионата мира после Хихонского позора 1982 года, оформив под гул трибун скучные и выгодные 0:0 с Францией. Сборная Дании на групповом этапе забила ровно столько, сколько и Панама – два гола, что является наименьшим результатом на ЧМ-2018.

Сборная Дании

Впрочем, эту команду рано хоронить. В каждом матче чувствовалось, что "викинги" играют с запасом, не желая "умирать" за результат в проходном квартете. Кроме того, яркий футбол в 1/8 финала в исполнении Франции и Уругвая – одних из самых неубедительных коллективов группового этапа – серьёзно намекает на то, что европейские сборные банально экономили силы перед плей-офф чемпионата мира-2018. Относится ли тренерский штаб Дании к таким стратегам – пока загадка, ответ на которую должен дать матч против Хорватии.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды встречались между собой пять раз. Обе сборные одержали по две победы и один раз сыграли вничью. Общий счет – 7:6 в пользу Хорватии.

2. Самая крупная победа Дании над Хорватией была зафиксирована на Евро-1996 – тогдашние чемпионы Европы выиграли со счетом 3:0. Самая крупная победа Хорватии над Данией – 3:1 в отборе к ЧМ-1998.

3. Дания в матчах против сборных стран бывшей Югославии имеет положительную статистику: 22 матча, 12 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Общий счет – 32:23 в пользу Дании.

4. Хорватия провела 21 матч против сборных из скандинавских стран (включая Исландию). Статистика также положительная: 13 побед, 3 ничьи и 5 поражений. Общий счет – 35:19.

5. Дания лишь однажды в истории прошла в четвертьфинал чемпионата мира – в 1998 году. Тогда же хорваты стали бронзовыми.

6. Хорватия лишь однажды вышла в 1/4 финала чемпионата мира – в том же 1998 году.

Кадровая ситуация

Оба коллектива смогли прийти в 1/8 финала чемпионата мира-2018 без травм и дисквалификаций. Чисто теоретически хорваты должны быть несколько свежее, ведь значительное количество их ключевых исполнителей не вышли на матч против Исландии в основе. Датчане, однако, встречу против Франции в последнем туре откатали чуть ли не лёжа, не вложив в него и десятой части своих потенциальных сил – чего не скажешь о тяжелой игре Хорватии.

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Впрочем, все эти размышления – из разряда придирчивых доцепок. Сборные подошли к очному матчу максимально готовыми как физически, так и кадрово, что не может не радовать. Аге Харейде и Златко Далич, очевидно, выпустят в 1/8 финала ЧМ-2018 сильнейший свой состав.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Дания

Хорватия: Субашич, Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько, Ракитич, Бадель, Модрич, Перишич, Модрич, Ребич, Манджукич

Дания: Шмейхель, Ларсен, Кристенсен, Кьяер, Дальсгор, Шёне, Дилэйни, Систо, Эриксен, Поульсен, Йоргенсен

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Хорватия – фаворит как по статусу, так и по игре. Уже один разгром аргентинцев может служить иллюстрацией силы "клетчатых" – более яркого перфоменса с выносом гранда "в одни ворота" на ЧМ-2018 даже не вспомнишь. Хорватия имеет один из самых сильных центров поля на этом мундиале и располагает интересной скамейкой запасных, что позволяет ей быть достаточно гибкой в тактическом плане. В сторону подопечных Златко Далича пока трудно говорить что-либо, кроме комплиментов.

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Сборная Хорватии

Дания – большая загадка для чемпионата мира-2018. Половину матчей она провела в полноги, а там, где надо было собраться – сыграла неубедительно, однако с устойчивым ощущением запаса. Команда классно обороняется и имеет сильный характер, но два гола сборной на ЧМ-2018 ставят под сомнение все её достоинства. С Хорватией придётся играть в футбол с голами – и в этом компоненте Хорватия сильнее, поэтому наиболее вероятным результатом видится победа балканцев.

Михаил Юхименко, Футбол 24