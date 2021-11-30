Наставник национальной команды Италии Роберто Манчини требует больше спаррингов перед плей-офф отбора ЧМ-2022.

Сборная Италии может провести товарищеский поединок во время зимнего перерыва в Серии А, который продлится с 28 января по 4 февраля, сообщает Sport-express.

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На спарринге настаивает тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини, но специалист пока не получил одобрения от местной федерации. Среди потенциальных соперников рассматриваются участники плей-офф отбора ЧМ-2022: Россия, Украина и Шотландия.

Напомним, весной итальянцы в стыковых матчах встретятся со сборной Португалии, а украинцы – с шотландцами.

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