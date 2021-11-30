Италия рассматривает вариант проведения матча с Украиной в январе
Наставник национальной команды Италии Роберто Манчини требует больше спаррингов перед плей-офф отбора ЧМ-2022.
Сборная Италии может провести товарищеский поединок во время зимнего перерыва в Серии А, который продлится с 28 января по 4 февраля, сообщает Sport-express.
Манчестер Юнайтед летом может назначить тренером "отвратительного" Манчини – трагедия Италии поспособствует процессу
На спарринге настаивает тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини, но специалист пока не получил одобрения от местной федерации. Среди потенциальных соперников рассматриваются участники плей-офф отбора ЧМ-2022: Россия, Украина и Шотландия.
Напомним, весной итальянцы в стыковых матчах встретятся со сборной Португалии, а украинцы – с шотландцами.
Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ