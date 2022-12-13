Ришарлисон пропустит несколько недель, а не месяцев.

Нападающий Тоттенхэма и сборной Бразилии Ришарлисон травмировал подколенное сухожилие в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией. Изначально предполагалось, что бразилец выбыл из игры на несколько месяцев, но у ВВС появилась новая информация: форвард пропустит не более двух недель.

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Однако "шпоры" всё ещё ждут результатов сканирования футболиста.

Напомним, что на ЧМ-2022 Ришарлисон забил 3 гола в 4 матчах за "селесао".

Первый матч после международной паузы Тоттенхэм сыграет 26 декабря против Брентфорда. Ришарлисон пропустил шесть игр за лондонцев перед чемпионатом мира из-за травмы голени.

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