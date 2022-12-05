Наставник сборной Бразилии Тите не скрывал эмоций после третьего забитого мяча его команды.

Ришарлисон забил третий гол в ворота Южной Кореи, что позволило даже серьезному Тите немного расслабиться и повеселиться со своими подопечными.

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Когда форвард подбежал к остальной команде за кромкой поля, наставник вместе с Ришарлисоном исполнил странный танец, махая локтями как птица.

К слову, Бразилия разбила Южную Корею со счетом 4:1, а Ришарлисон записал в свой актив гол и ассист.

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