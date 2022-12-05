ЧМ-2022: Тите отпраздновал один из глав сборной Бразилии забавным танцем Ришарлисона – видео
23:18 - Читати українською
Наставник сборной Бразилии Тите не скрывал эмоций после третьего забитого мяча его команды.
завершено
11’ Неймар
29’ Ришарлисон
36’ Лукас Пакета
Сын Хо Пэк 76’
11’ Неймар
29’ Ришарлисон
36’ Лукас Пакета
76’ Сын Хо Пэк
Ришарлисон забил третий гол в ворота Южной Кореи, что позволило даже серьезному Тите немного расслабиться и повеселиться со своими подопечными.
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Когда форвард подбежал к остальной команде за кромкой поля, наставник вместе с Ришарлисоном исполнил странный танец, махая локтями как птица.
К слову, Бразилия разбила Южную Корею со счетом 4:1, а Ришарлисон записал в свой актив гол и ассист.
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