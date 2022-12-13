Нападник Тоттенхема та збірної Бразилії Рішарлісон травмував підколінне сухожилля у чвертьфінальному матчі ЧС-2022 з Хорватією. Спочатку передбачалося, що бразилець вибув із гри на кілька місяців, але у ВВС з'явилася нова інформація: форвард не пропустить більше двох тижнів.

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Однак "шпори" все ще чекають на результати сканування футболіста.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 Рішарлісон забив 3 голи у 4 матчах у складі "селесао".

Перший матч після міжнародної паузи Тоттенхем зіграє 26 грудня проти Брентфорда. Рішарлісон пропустив шість ігор за лондонців перед чемпіонатом світу через травму гомілки.

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