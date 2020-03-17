Трабзонспор разорвал контракт с Оби Микелем – хавбек отказывался выходить на поле во время пандемии коронавируса

Нигерийский полузащитник Джон Оби Микел прекратил сотрудничество с турецким Трабзонспором.

Турецкий клуб и 32-летний футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, информирует официальный сайт Трабзонспора.

Оби Микел отказался выходить на поле в чемпионате Турции, на который до сих пор пускают болельщиков

Футболист не получит никакой компенсации – он отказался от всех бонусов и планирует вернуться в Англию вместе с семьей.

Напомним, недавно Оби Микел заявил, что не одобряет решение турецкой футбольной власти продолжать розыгрыш Суперлиги несмотря на угрозу распространения коронавируса COVID-19. Нигериец отказался выходить на поле.

В текущем сезоне экс-хавбек Челси сыграл в составе Трабзонспора 24 матча во всех турнирах. Он переехал в Турцию в июле прошлого года.

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