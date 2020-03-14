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Оби Микел отказался выходить на поле в чемпионате Турции, на который до сих пор пускают болельщиков

17:26 52 Читати українською
Оби Микел отказался выходить на поле в чемпионате Турции, на который до сих пор пускают болельщиков
Джон Оби Микел / Getty Images

Полузащитник Трабзонспора Джон Оби Микел не собирается рисковать своим здоровьем ради проведения матчей.

"Я не чувствую себя комфортно и не хочу играть в этой ситуации.

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В это критическое время каждый должен быть дома со своими семьями и любимыми. Сезон следует отменить, поскольку мир переживает такие неспокойные времена", – написал Оби Микел в своем Instagram.

Напомним, турецкая Суперлига остается одним из немногих европейских чемпионатов, которые продолжают играть. Местным болельщикам даже позволили вход на трибуны в условиях массового распространения болезни.

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Теги
коронавирус Джон Оби Микел Джон Оби Микел Трабзонспор Трабзонспор Турция
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