Товарищеские матчи: Аргентина уверенно одолела Мексику, Чили проиграло Коста-Рике

Латиноамериканские сборные провели контрольные поединки: Аргентина дома смогла победить мексиканцев, а чилийцы неожиданно уступили Коста-Рике.

Аргентинцы сумели открыть счет в конце первого тайма: Дибала классно навесил со штрафного, а Рамиро Мори точно пробил головой. Невольно удвоил преимущество Аргентины Брисуэла, который на 83-й минуте неудачно прервал прострел с правого фланга, срезав мяч в собственные ворота.

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Больше голов зрители увидели в спарринге Чили и Коста-Рики. К 64-й минуте гости с Кариб успели довести счет до разгромного. Дубль оформил Кендалл Востон, а еще один мяч в свой актив записал Матаррита. При счете 0:3 чилийцы "проснулись" и усилиями Вегаса и Санчеса сократили разрыв до минимального. Кроме того, Алексис не реализовал одиннадцатиметровый. На большее времени у Ла Рохи не хватило.

Товарищеские матчи

Аргентина – Мексика – 2:0

Голы: Мори, 44, Брисуэла, 83 (автогол)

Чили – Коста-Рика – 2:3

Голы: Вегас, 70, Санчес, 90 – Востон, 36, 59, Матаррита, 64

Нереализованный пенальти: Санчес, 82