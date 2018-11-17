Товариські матчі: Аргентина впевнено здолала Мексику, Чилі програла Коста-Ріці

Латиноамериканські збірні провели контрольні поєдинки: Аргентина вдома змогла перемогти мексиканців, а чилійці несподівано поступилися Коста-Ріці.

Аргентинці зуміли відкрити рахунок наприкінці першого тайму: Дибала класно навісив зі штрафного, а Раміро Морі влучно пробив головою. Подвоїв мимоволі перевагу Аргентини Брісуела, який на 83-й хвилині невдало перервав простріл із правого флангу, зрізавши м'яч у власні ворота.

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Більше голів глядачі побачили в спарингу Чилі та Коста-Ріки. До 64-ї хвилини гості з Кариб встигли довести рахунок до розгромного. Дубль оформив Кендал Востон, а ще один м'яч до свого активу записав Матарріта. За рахунку 0:3 чилійці "прокинулися" й зусиллями Вегаса та Санчеса скоротили відрив до мінімального. Крім того, Алексіс не реалізував одинадцятиметровий. На більше часу Ла Росі не вистачило.

Товариські матчі

Аргентина – Мексика – 2:0

Голи: Морі, 44, Брісуела, 83 (автогол)

Чилі – Коста-Ріка – 2:3

Голи: Вегас, 70, Санчес, 90 – Востон, 36, 59, Матарріта, 64

Нереалізований пенальті: Санчес, 82