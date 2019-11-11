Тоттенхэм готовит солидную сумму ради трансфера Депая

Сборная Украины — 20:23 490
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Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии
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Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Эстонии и Сербии – Мораес в обоймеЕвро-2020 — 16:10 591
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"Пропонував Лієдсона в Карпати". Він відкривав бразильський ринок, створював Practic і мирив Маркевича з ДимінськимИнтервью — 16:00 357
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"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизмУкраина — 12:30 1104