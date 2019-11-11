toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТАЙСОН РАСИЗМ В ФУТБОЛЕ

Тоттенхэм готовит солидную сумму ради трансфера Депая

20:30 84 Читати українською
Тоттенхэм готовит солидную сумму ради трансфера Депая
Мемфис Депай / Reuters

Вингер Лиона Мемфис Депай может оказаться в Тоттенхэме уже в ближайшее трансферное окно.

Тоттенхэм в поисках усиления атакующей звена команды стремится подписать вингера Лиона Мемфиса Депая, сообщает The Sun.

Лестер одолел Арсенал, ничья Тоттенхэма и Шеффилд Юнайтед, Челси переиграл Кристал Пэлас: 12-й тур АПЛ, суббота

По информации издания, англичане планируют выделить на трансфер нидерландца около 50 млн фунтов стерлингов.

К слову, Депай провел 14 матчей в составе Лиона в сезоне 2019/20 во всех турнирах, отметившись 11 голами и одной голевой передачей.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
Динамо отреагировало на расистский скандал в матче с Шахтером
00:00
1459
Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Мемфис Депай Мемфис Депай Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
23
час
:
41
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук