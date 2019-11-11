Тоттенхем готує солідну суму заради трансферу Депая

Збірна України — 20:20 6092
-
Збірна України втратила двох гравців перед матчами проти Естонії та Сербії
-
Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Естонії та Сербії – Мораєс в обойміЄвро-2020 — 16:10 3146
-
"Пропонував Лієдсона в Карпати". Він відкривав бразильський ринок, створював Practic і мирив Маркевича з ДимінськимІнтерв’ю — 16:00 3886
-
Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікендуСвіт — 15:16 4438
-
"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмережУкраїна — 14:00 10427