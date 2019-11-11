Тоттенхем готує солідну суму заради трансферу Депая

Вінгер Ліона Мемфіс Депай може опинитись в Тоттенхемі вже у найближче трансферне вікно.

Тоттенхем у пошуках підсилення атакувальної ланки команди прагне підписати вінгера Ліона Мемфіса Депая, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, англійці планують виділити на трансфер нідерландця близько 50 млн фунтів стерлінгів.

До слова, Депай провів 14 матчів у складі Ліона в сезоні 2019/20 в усіх турнірах, відзначившись 11 голами та однією гольовою передачою.

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