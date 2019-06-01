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Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19 (LIVE)

12:34 73 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19 (LIVE)
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов 2018/19

Тоттенхэм и Ливерпуль сегодня, 1 июня, определят победителя Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" следит за самыми интересными событиями в день финала самого престижного европейского клубного турнира.

 

Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Ливерпуль, стартует в 22:00 по киевскому времени. Финал Лиги чемпионов 2018/19 пройдет на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

"Футбол 24" начинает вести оперативный дайджест новостей из столицы Испании и будет обновлять его в течение дня. Следите за самыми интересными событиями вокруг решающего матча сезона вместе с нами!

Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

12:30. Настоящим украшением улиц Мадрида стал Юрген Клопп, точнее его двойник. Человек, как две капли воды похожий на тренера Ливерпуля, просто разорвал болельщиков и получил свои минуты славы. Фанаты мерсисайдцев, к слову, уже активно тренируют голосовые связки на улицах города.

Испанская полиция серьезно готовится к матчу. Вот так сегодня утром выглядела территория вокруг Ванда Метрополитано, где вечером пройдет матч. Порядок будут охранять почти 5 тысяч полицейских.

11:30. Ожидается, что в столицу Испании в день игры прибудут около 100 тысяч фанатов из Англии. По предварительной информации, в период финала мадридский аэропорт примет более 7 тысяч рейсов.

Поклонники Ливерпуля и Тоттенхэма уже заполонили улицы Мадрида. Конечно, далеко не все болельщики смогут попасть на стадион – большинство из них не имеет билетов на поединок.

УЕФА призвал не покупать билеты с рук, поскольку на черном рынке зафиксированы массовые подделки пропусков на игру. Полиция уже арестовала нескольких человек, подозреваемых в причастности к подделке билетов.

Что касается команд, то больших проблем с составом оба наставника не имеют – все ключевые исполнители как Ливерпуля, так и Тоттенхэма готовятся к матчу.

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