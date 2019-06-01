Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018/19

Тоттенхэм и Ливерпуль встречаются в финале ЛЧ 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Это второй еврокубковый финал имени Англии за неделю. В решающем матче Лиги Европы Челси разгромил Арсенал. Юрген Клопп проиграл Маурисио Почеттино только 1 матч из 9-и предыдущих, в том числе выиграл обе встречи АПЛ 2018/19, но эта дуэль точно самая важная для обоих – эти наставники еще не выиграли ни одного еврокубкового финала и не снискали со своими нынешними командами хотя бы одного трофея.

Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Тоттенхэм: Льорис (к) – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Уинкс, Сиссоко – Алли, Эриксен, Сон – Кейн

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (к), Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Тоттенхэм – Ливерпуль: стартовые составы на финал Лиги чемпионов 2018/19