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Тоттенхэм – Ливерпуль: двойник Клоппа пил и развлекался с фанатами накануне финала Лиги чемпионов

11:22 65 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: двойник Клоппа пил и развлекался с фанатами накануне финала Лиги чемпионов
Юрген Клопп / Reuters

Среди толпы болельщиков "красных" нашелся один очень колоритный персонаж.

Улицы столицы Испании переполнены поклонниками финалистов Лиги чемпионов.

Тысячи фанатов Тоттенхэма и Ливерпуля собираются в группы, поют, пьют и готовятся к решающему матчу. Впрочем, есть такие, которые легко выделяются среди толпы благодаря лишь своей внешности.

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Звездой стал болельщик Ливерпуля, который как две капли воды похож на главного тренера команды Юргена Клоппа. Очки, прическа, борода – все атрибуты колоритного немца на месте! "Клон" получил огромную популярность среди местной публики, ему пришлось фотографироваться с каждым, кто встречался ему по дороге.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 1 июня, на стадионе Ванда Метрополитано.

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