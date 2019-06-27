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Торрейра опроверг слухи о возможном трансфере в Милан

11:15 34 Читати українською
Торрейра опроверг слухи о возможном трансфере в Милан
Лукас Торрейра / Reuters

Полузащитник Арсенала Лукас Торрейра не собирается покидать команду этим летом.

Полузащитник Арсенала Лукас Торрейра уверяет, что не собирается переходить в Милан, передает talkSport.

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"Никто из Милана не связывался со мной. Сейчас я являюсь частью Арсенала, и счастлив здесь находиться.

Адаптация была нелегкой, но я думаю только о будущем в Арсенале", – рассказал уругваец в комментарии.

Напомним, 23-летний хавбек перешел в "канониров" летом 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ уругваец провел 34 матча, в которых отметился двумя голами и двумя ассист.

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