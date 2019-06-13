Торрейра: Я не чувствую себя счастливым в Арсенале, в Италии было лучше

Хавбек Арсенала Лукас Торрейра хочет покинуть лондонский клуб.

"Когда я играл в чемпионате Италии, мне нравилось все, что окружало меня. К сожалению, я не могу такого сказать об Англии.

Арсенал официально объявил об уходе Уэлбека и Лихтштайнера

Я плохо знаю английский, это мне не позволяет общаться с людьми. А этот климат, всегда облака. Сказать честно, я не чувствую себя счастливым в Арсенале, хочу сменить клуб", – цитирует Торрейру Metro.

Напомним, 23-летний хавбек перешел в лагерь "канониров" летом 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ уругваец провел 34 матча, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ