Торпедо Москва отказался от трансфера темнокожего россиянина – разразился расистский скандал

Руководство московского Торпедо отказалось от подписания игрока после того, как против него выступили болельщики "автозаводцев". Им не нравится цвет кожи новичка.

Эрвинг Ботак-Иобома не будет игроком Торпедо, сообщает Спорт-Экспресс.

Президент "автозаводцев" Елена Еленцева во время встречи с болельщиками заявила, что клуб отказался от подписания темнокожего защитника. О трансфере Ботак-Иобомы Торпедо объявил на прошлой неделе. Позже фанаты москвичей в соцсетях начали протестовать против перехода игрока.

"В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!", – заявило фанатское объединения "Запад-5". Позже болельщики опровергли расистскую подоплеку своего протеста, заявив, что не хотят видеть Ботак-Иобому в футболке Торпедо из-за того, что он играл за другой московский клуб – Локомотив.

Ситуация в столичном российском клубе уже вызвала негативную реакцию. Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал Торпедо "позором российского футбола".