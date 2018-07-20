Торпедо Москва відмовився від трансферу темношкірого росіянина – вибухнув расистський скандал

Керівництво московського Торпедо відмовилося від підписання гравця після того, як проти нього виступили вболівальники "автозаводців". Їм не до вподоби колір шкіри новачка.

Ервінг Ботака-Іобома не буде гравцем Торпедо, повідомляє Спорт-Экспресс.

Президент "автозаводців" Олена Єленцева під час зустрічі з вболівальниками заявила, що клуб відмовився від підписання темношкірого оборонця. Про трансфер Ботака-Іобоми Торпедо оголосив минулого тижня. Пізніше фанати москвичів у соцмережах почали протестувати проти переходу гравця.

"У наших кольорах є чорний, але в складі лише білі!", – заявило фанатське об'єднання "Запад-5". Пізніше вболівальники спростували расистську складову свого протесту, заявивши, що не хочуть бачити Ботака-Іобому в футболці Торпедо через те, що він грав за інший московський клуб – Локомотив.

Ситуація в столичному російському клубі вже викликала негативну реакцію. Екс-голкіпер збірної Росії Руслан Нігматуллін назвав Торпедо "ганьбою російського футболу".