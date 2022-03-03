Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в шоке от низости Анатолия Тимощука, который "не видит" войну на своей Родине.

"Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать?

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Мы вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?" – написал Левченко в Twitter.

Напомним, Тимощук до сих пор находится на контракте у Зенита, хотя даже Ракицкий уже "прозрел" и покинул питерский клуб.

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