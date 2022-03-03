Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко шокований ницістю Анатолія Тимощука, який "не бачить" війну на своїй Батьківщині.

"Толіку, як так? Ти ж з України. Як ти можеш мовчати та продовжувати там працювати?

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Ми ж разом за одну збірну грали, одягали з гордістю цю футболку, співали гімн, вигравали та програвали. А зараз ти просто мовчиш? Толіку, як ти будеш із цим жити?" – написав Левченко у Twitter.

Нагадаємо, Тимощук досі перебуває на контракті у Зеніта, хоча навіть Ракицький вже "прозрів" і покинув пітерський клуб.

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